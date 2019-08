Deixen un gos dotze hores lligat a un arbre a Cadaqués

L'Ajuntament de Cadaqués va denunciar diumenge el propietari d'un gos que el va deixar durant gairebé dotze hores lligat en un arbre. L'animal tenia una actitud agressiva davant la presència de persones i mossegava. Per això la Policia Local es va veure obligada a custodiar-lo fins que a va aparèixer el responsable de l'animal. L'animal només tenia una mica d'aigua.

Al matí la Policia Local va rebre l'avís que hi havia el gos lligat a l'arbre, sense ningú que se'n fes responsable. En apropar-se van poder comprovar que l'animal no es deixava agafar, estava agressiu i feia la intenció de mossegar. En ser festiu no es va poder fer la gestió amb la Protectora d'Animals.

La Policia i les veterinàries de la població estaven intentant trobar una solució quan cap al tard va aparèixer el propietari del gos. L'Ajuntament ha informat que es va presentar una denúncia contra el propietari per abandonament d'animals.