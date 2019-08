El servei de residus, neteja i platges de Roses, sense adjudicar des del 2017

Un nou recurs ha tornat a frenar el concurs públic per al servei de recollida de sòlids urbans, neteja viària i gestió de la deixalleria a Roses. L'Ajuntament el va treure a concurs el 2017 i un recurs el va aturar abans que anés a licitació. Es va reprendre aquest any però el Tribunal de Contractes ha suspès de nou el tràmit per un nou recurs.

El servei el presta des de fa més de deu anys l'empresa de capital mixt Rosesnet, que des de fa gairebé tres anys té el contracte prorrogat.

El servei es va treure a concurs a finals de 2017 per 18.913.999 euros per un període de quatre anys prorrogable dos més. L'objectiu era que comencés el 2018 a prestar-lo la nova adjudicatària i que es fes càrrec de la recollida de sòlids, neteja de la via pública, però alhora de la gestió de la deixalleria i les platges.

Una de les empreses que es van presentar, GBI-Sersall, va quedar exclosa per part dels serveis tècnics municipals abans de la licitació per incomplir el plec de clàusules en sobrepassar l'oferta econòmica als imports establerts com a màxim. Al febrer el Tribunal de Comptes va donar la raó a l'Ajuntament.

El procés va continuar i es proposava l'adjudicació a Fomento de Construcciones y Contratas S.A per 17.682.456 euros.

L'UTE GBI Serveis, SAU i Sersall, 95. SL va presentar ara recurs en data 8 de març, segons consta a la documentació municipal, davant el Tribunal de Contractes del Sector Públic contra la mesa de contractació de febrer. Va demanar la suspensió cautelar. El procés va continuar, va explicar l'alcaldessa, Montse Mindan, al primer ple ordinari d'aquest mandat, però una vegada presentades les pliques es van trobar amb un nou recurs. I el mes de maig el Tribunal va suspendre temporalment de nou el procés.

Roses no és l'única que per recursos té aturada l'adjudicació dels serveis. A Figueres empreses interessades han presentat fins a tres recursos.