Una avaria deixa zones de l'Escala unes hores a les fosques

Una avaria va deixar sense llum, dilluns al vespre, 4.800 abonats d'Endesa a l'Escala, des del centre urbà, al voltant la Platja fins a punts dels afores com Sant Martí d'Empúries. L'avaria, que no es va poder resoldre fins a mitjanit, va afectar just a l'hora punta amb els restaurants i bars plens a vessar de turistes. L'any passat el centre va patir diversos talls de llum a l'estiu. El tall de llum es va produir a les 21.36 hores i va afectar, segons la companyia, fins a 4.800 abonats, cosa que representa milers de veïns.

A la zona s'hi van haver de desplaçar diversos tècnics de la companyia perquè l'avaria es trobava en un cable soterrat. A banda de la dificultat de la reparació, també es feia complicat poder alimentar els clients per xarxes alternatives.

Segons la informació del servei d'avaries, els treballs es calculava que es podien allargar fins passada la una de la matinada però finalment es va poder resoldre abans. A mitjanit havia retornat el servei.

Els tècnics d'Endesa van poder abaixar el nombre d'afectats en poca estona a 1.167 i, en aproximadament una hora, a 863, tot i això suposava una àmplia zona d'afectació en zones amb establiments de restauració que a aquella hora tenien ple.

El tall de llum arribava en plena temporada turística. Al sector de la Platja, per exemple, un dels punts afectats, els restaurants i bars, estaven plens a vessar. Van haver d'atendre la clientela de forma precària en molts llocs. Els mòbils es van convertir en llinternes improvisades en molts llocs.

La zona del centre històric va patir l'any passat diversos talls de llum que van suposar queixes dels afectats. La situació era diferent perquè es tractava de sobrecàrrega a línia i dilluns va estar causat per una avaria.