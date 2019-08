Busquen el propietari de la plantació de marihuana de Ventalló

La Guàrdia Civil busca el propietari de la plantació de marihuana descoberta aquest cap de setmana en una masia a Ventalló.

Es tracta del cultiu més important comissat per la Guàrdia Civil aquest any. Està format per més de 3.800 plantes, que pesaven una tona i mitja.

L'operació, que Diari de Girona va avançar, es va realitzar davant les sospites de l'existència d'una important plantació de marihuana. Quan van arribar a lloc van comprovar que en dos terrenys contigus hi havia cultius de marihuana. Les plantes tenien una alçada de entre dos i tres metres.

Un cop comptabilitzades les plantes descobertes van donar un total de 3.800 i pesaven 1.500 quilos. A més, els agents van comissar material necessari per a tenir cura de la marihuana. Com ara dipòsits d'aigua amb capacitat per a més de 3.000 litres, fertilitzants, mànegues, entre altres.

Després de la presa de mostres per a l'anàlisi de la substància en el Departament de Sanitat, es va procedir al tall de totes les plantes, per a la seva posterior destrucció.

Amb aquesta actuació La Guàrdia Civil de Girona ha desmantellat una de les plantacions de marihuana més importants de l'any.

La investigació continua oberta per tal de localitzar el propietari de la plantació com a responsable d'un possible delicte contra la salut pública.

Els policies van instruir diligències que van ser posades a disposició del jutjat de guàrdia de Girona.