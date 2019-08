El Consell Comarcal millorarà 42 quilòmetres de senders

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha impulsat la reparació i el condicionament de 42 quilòmetres de la xarxa de senders Itinerària. S'ha tret a concurs públic aquest servei en dos lots (un per al subministrament dels senyals i un altre per a la instal·lació, repintat i desbrossat de vegetació). El procediment ja està resolt i d'aquí a poc temps començaran a arreglar la xarxa senderista.

Prèviament a l'actuació s'ha fet una diagnosi analitzant un total de 164 trams de la xarxa altempordanesa i detectant totes les intervencions necessàries.

Les millores descrites en el projecte van des del desbrossat del camí per facilitar el trànsit de senderistes, la falta de repintat dels marcadors que senyalen per on transcorre la via o l'addició d'indicadors per facilitar la comprensió de la xarxa.

L'empresa Chaper serà l'encarregada de subministrar els nous senyals, que es faran amb les prescripcions tècniques que marca la xarxa per un import d'adjudicació de 6.502,26 euros.

El desbrossat, repintat, col·locació de senyals i adequació dels camins anirà a càrrec de l'empresa d'inserció Foresterra SCCL, que realitzarà les feines per un import d'adjudicació de 30.085,76 euros.

La xarxa Itinerària va néixer el 2006 per crear les rutes al Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Són 2500 quilòmetres.

La xarxa de senders connecta els muncipis i permet anar des dels Pirineus a les àrees interiors prepirinenques, per les fagedes i la zona volcànica de la Garrotxa, fins arribar als pobles interiors del Empordà o als del litoral de la Costa Brava.