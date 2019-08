Un incendi destrueix una habitació d'una casa de Maçanet de Cabrenys

Un incendi ha destruït aquesta matinada una habitació d'una casa de Maçanet de Cabrenys.

Els Bombers han destinat sis dotacions a l'incendi i han treballat durant més de tres hores en el foc d'habitatge.

El foc s'ha declarat pels volts de la una de la matinada, en una casa de planta i pis de la urbanització de Can Muntada de Maçanet.

Quan hi han arribat els efectius d'extinció d'incendis, el foc ja estava desenvolupat. Quant faltaven vint minuts per les cinc de la matinada, s'ha donat per extingit.

A conseqüència de la virulència de les flames, ha cremat l'habitació amb el mobiliari i objectes que hi havia.

Tot i el foc, no s'han hagut de lamentar ferits.

A lloc també s'hi ha desplaçat el SEM i els Mossos d'Esquadra.