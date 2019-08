Més control a Cadaqués sobre la recollida de residus

L'Ajuntament de Cadaqués ha pres mesures per resoldre la problemàtica de la recollida de residus i l'abocament fora dels llocs adequats. S'estableixen mecanismes perquè tant el cartró com el vidre es reculli als locals per part de l'empresa que presta el servei.

L'Ajuntament havia detectat que s'incomplia la normativa. Es demana que s'entregui al personal a les sis del matí, les dotze del migdia o dos quarts de quatre de la tarda i es recorda que els establiments de restauració tenen servei porta a porta. També s'ha incorporat aquest servei als locals per a la recollida del vidre.