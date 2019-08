«Botellón» i actes incívics al sector proper al càmping de Garriguella

Garriguella pateix botellón, sorolls, brutícia i actes incívics en un sector del poble proper a un càmping. Els veïns estan tips de les molèsties i han adreçat una queixa a l'Ajuntament que ha enviat una carta als ciutadans informant de la situació. Prendran mesures per intentar que es respecti el descans dels veïns i si no ho resolen ho denunciaran als Mossos d'Esquadra.

La situació es dona a l'entrada de la població. Allà s'hi troba un càmping que durant l'estiu acull un gran nombre de turistes que s'hi allotgen. La població té uns nou-cents habitants i el càmping té capacitat per a més de mil persones. A més, a la zona hi ha un local d'oci que tanca a les tres de la matinada. Ho explica l'alcaldessa, Isabel Teixidor, per contextualitzar els elements que ajuden que es generi aquesta situació. A la zona hi arriben joves que estan de vacances, altres dels pobles del voltant i veïns del propi municipi.

«Quan s'acaba allà què fan?», es pregunta l'alcaldessa, «doncs es queden per allà aquella zona, com un lloc de trobada», respon. Es mouen per dins el poble on hi ha una fleca que els ven el producte de nit, relata, i generen xivarri que molesta els veïns.

Orinar als carrers, deixar ampolles buides o malmetre papereres són alguns dels fets habituals, a diari, durant l'estiu.

Els veïns solen avisar els Mossos d'Esquadra perquè al municipi no hi ha ni policia ni vigilància privada. Una dotzena d'ells van adreçar fa unes setmanes una queixa conjunta a l'Ajuntament. Des del consistori s'ha optat per comunicar-ho públicament.



Molèsties als veïns

En una carta adreçada als veïns els expliquen que hi ha «sorolls a les nits, brutícia, trencadissa de mobiliari urbà, i en conjunt, una falta de respecte i incivisme alarmant». Demanen que es respecti el descans, que no es llencin escombraries als espais públics, i adverteixen que estan prohibides les «festes improvisades» al carrer amb consum de begudes alcohòliques i altres substàncies estupefaents.

Com que no disposen de policia ni vigilant i «no podem intervenir directament per tal d'erradicar aquests comportaments», en cas d'incompliment reiterat, adverteixen que posaran les denuncies pertinents als Mossos.

L'alcaldessa ha constatat que ja s'han reunit amb el càmping per poder informar als clients de la situació i perquè respectin el descans veïnal.