Busquen l'amo del camp de marihuana plantat entre Vilopriu i Ventalló

Guàrdia Civil busca el propietari de la plantació de marihuana descoberta aquest cap de setmana en una masia que es troba a cavall dels termes municipals de Vilopriu i Ventalló. Es tracta del cultiu més important comissat per la Guàrdia Civil aquest any. Està format per més de 3.800 plantes, que pesaven una tona i mitja. L'operació, avançada per Diari de Girona en l'edició del 4/08/2019, es va realitzar divendres, davant les sospites del cos armat de l'existència que a la masia hi existia el cultiu il·legal. Quan van arribar a lloc van comprovar que en dos terrenys contigus a la cas hi havia 3.800 de plantes, que tenien una alçada d'entre dos i tres metres i pesaven uns 1.500 quilos.

A més, els agents van comissar material necessari per cultivar marihuana en grans quantitats, com ara dipòsits d'aigua amb capacitat per a més de 3.000 litres, fertilitzants i mànegues, entre altres utensilis. La zona està situada molt a prop de la carretera Gi-623, que enllaça Camallera i Ventalló i arriba fins a l'Escala. Es tracta d'una zona arbrada on les plantes es podien camuflar amb facilitat. Després de la presa de mostres per a l'anàlisi de la substància per part del Departament de Sanitat, es va procedir a tallar de totes les plantes i a la seva posterior ­destrucció. Amb aquesta actuació la Guàrdia Civil de Girona ha ­desmantellat una de les plantacions de marihuana més importants que ha localitzat al llarg de l'any.