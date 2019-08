Enfrontament entre manters, veïns i turistes a Roses.







Un grup de venedors ambulants ahir a la tarda va deixar el material al jardí d'uns apartaments per resguardar-lo de la pluja i un dels propietaris, va agafar-lo, se'l va emportar i va alertar la policia.



Això va encendre els ànims dels manters i dels veïns i turistes que hi havia aquell moment al passeig. Es van començar a incriminar i en arribar la policia, hi va haver enfrontament entre policies i els manters.



Els fets van tenir lloc a dos quarts de nou del vespre i la Policia Local de Roses va necessitar el suport dels Mossos d'Esquadra.



Va haver-hi moments de tensió entre els manters i els policies, l'actuació va deixar algun ferit, però de poca consideració.



No es va fer cap detenció i la Policia Local està a l'espera de saber si el propietari que va treure el material dels manters presenta denúncia.



Els agents de la Policia Local van poder comissar part del material que l'home va "segrestar" a casa seva i més tard, també més objectes que venen al top manta.



El regidor de Seguretat de Roses, Joan Plana destaca que a la zona aquest any s'està actuant amb una estratègia que potser no és tan vistosa, que és fer-ho "fora del lloc de venda" i això està "essent molt efectiu".



Sobre els fets d'ahir, destaca que entén que la gent de la primera línia de passeig estigui en una situació de "cansament" i que cresqués la tensió i que la policia té com a objectiu "reduir el màxim possible el top manta".



Assegura que el comí d'ahir representa haver "intervingut quatre vegades el material que havien comissat durant tots aquests dies"