Figueres aixeca la limitació de banyar-se en "topless" a les piscines públiques

L'Ajuntament de Figueres ha tret la limitació de banyar-se en "topless" a les piscines públiques.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha anunciat que des d'avui queda retirada. Segons Lladó, "treballem dia a dia per la no discriminació de gènere".

Una queixa del grup de dones "Murgons Lliures" va portar l'Ajuntament de Barcelona fa uns dies a recordar a totes les concessionàries de piscines públiques que les dones poden anar amb el tors nu.

El criteri no és el mateix a totes les poblacions i mitjans com la Cadena Ser citaven Figueres, al costat de Cardona, com poblacions on es mantenia la restricció.