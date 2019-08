Baralla entre dos grups i incidents durant la nit a la Jonquera

Baralla i incidents durant la nit passada al centre de la Jonquera.

Dos grups -unes deu persones- s'han enfrontat durant la nit per carrers de la població. Alguns dels individus, tots ells d'origen magrebí, han exhibit armes blanques. A conseqüència dels fets, hi hauria algun ferit de caràcter molt lleu.

Aquesta baralla, que en algun moment ha concentrat una trentena de persones, ha provocat el desplegament de tots els cossos de seguretat que hi ha presents en aquesta localitat fronterera, que han actuat conjuntament.

No s'ha produït de moment cap detenció ni imputació. Ja que cap dels membres d'ambdós grups ha presentat denúncia. Alguns dels participants són coneguts per la policia. Estarien vinculats al tràfic de drogues.

L'enfrontament va començar ahir pels volts de les nou i tot ha finalitzat pels volts de la una de la nit.

Els fets van començar ahir pels volts de les nou a l'altura del carrer de les Alzines de la Jonquera. Aquí hi ha hagut un primer enfrontament, que ha consistit en crits, llançament d'algun objecte a la via pública -com ara cadires de bars- i exhibició d'armes blanques. Els dos grups enfrontats s'han dirigit fins al carrer Major. I amb la intervenció de la policia (Mossos d'Esquadra, Policia Local, Policia Nacional) s'ha calmat una mica la situació.

Després, segons fonts policials, la baralla es va traslladar a un altre punt del centre de la població. En concret, al carrer de Miquel Martí i Pol. Això ha succeït pels volts de les deu de la nit. Els dos grups s'amenaçaven i tornaven a enfrontar-se.

En algun moment dels fets, s'hi van unir més persones que estaven pel carrer i el grup de 10 persones, es va convertir en prop d'una trententa.

Malgrat l'ensurt que va despertar molts veïns de la zona, la situació es va aconseguitrcalmar i pels volts de la una ja es va donar per finalitzada.

Tot i que van exhibir armes blanques, la policia no n'ha aconseguit comissar cap. Tot i que els veïns asseguren que algun d'ells va mostrar una katana.

Arran dels fets, els Mossos d'Esquadra asseguren que intensificaran el patrullatge durant els pròxims dies a la zona.