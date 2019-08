Un hotel d'Empuriabrava reclama ser compensat per aldarulls nocturns al carrer

Els propietaris de l'hotel Castell Blanc d'Empuriabrava han anunciat que reclamaran compensacions a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per les pèrdues econòmiques que els ocasionen els aldarulls nocturns que protagonitzen clients d'una discoteca propera. Des de fa tres anys pateixen el soroll, brutícia i actes incívics sense que cap mesura els hagi resolt. Ja s'han adreçat al síndic de greuges i portaran l'Ajuntament als jutjats pels danys i perjudicis que els ocasiona.

La situació no és nova i es produeix des de l'obertura de la discoteca al sector Aeroclub fa tres anys. La discoteca se situa entre la C-260 i els carrers posteriors del sector Aeroclub. Entre aquest establiment i l'hotel hi ha una zona verda. Els clients estacionen als carrers de la la part de darrere en un espai cedit per l'Ajuntament. En tancar la discoteca es concentren fins al matí generant molèsties als clients que s'allotgen a l'establiment hoteler.

Fa deu dies els responsables van mostrar, amb l'exemple d'imatges d'una parella praticant sexe al carrer, la situació que pateixen. Els seus clients veuen des de les habitacions la zona on els grups de joves es concentren de matinada, fan «botellón», sorolls i on es generen aldarulls. Diari de Girona publicava el mes passat la detenció de quatre persones després d'una baralla multitudinària a la zona, a la sortida de la discoteca. La discussió es va produir entre agents de seguretat del local i clients.

Els propietaris lamenten que l'Ajuntament encara no s'ha posat en contacte amb ells malgrat les darreres denuncies públiques. Consideren que és una mostra de la seva actitud.



Molèsties diàries a l'agost

La situació s'ha agreujat aquest mes d'agost. «Cada dia es fan botellons amb tots els seus efectes, ja és desesperant», constanten des de l'hotel.

Per això i després de veure com els clients prefereixen no allotjar-se a l'hotel han decidit estudiar les pèrdues econòmiques que els ocasiona aquesta situació i denunciar-ho per la via judicial.

Paral·lelament s'han adreçat al síndic de greuges qüestionant algunes de les decisions municipals com cedir un espai verd a la discoteca perquè els clients hi estacionin. El veïns no entenen que es permeti la presència d'un establiment amb un aforament de dues mil persones però que no disposi d'una àmplia zona d'estacionament.

L'Ajuntament va manifestar al darrer ple municipal, a preguntes de diversos grups de l'oposició, que es prenen mesures com sancionar les persones que beuen a la via pública. L'alcalde, Salvi Güell, va admetre, però, que no poden destinar-hi patrulles fixes perquè el terme municipal és molt ampli i la població, sobretot durant la temporada turística, es dispara. L'alcalde també va manifestar que s'han mantingut reunions amb els afectats en diverses ocasions i se'ls ha informat de les mesures que s'han pres.