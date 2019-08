Portbou acomiada amb honors el cap de Bombers Genís Rubio

El municipi de Portbou ha viscut un emotiu i multitudinari comiat dimecres del cap del Parc de Bombers voluntaris, Genís Rubio Rodríguez, que va morir dimarts a l'edat de 50 anys a causa d'una malaltia. Era una persona coneguda i estimada a la població a la qual va dedicar bona part de la seva vida com a bomber.

Centenars de veïns, amics i companys dels cossos d'emergències i policials dels dos costats de la frontera van fer costat a la seva família en la cerimònia celebrada a la parròquia de Santa Maria.

No hi van faltar representants dels diferents parcs de Bombers no només gironins sinó també de la Catalunya Nord, amb qui per la proximitat de les poblacions tenia relació.

El fèretre va ser acomiadat per aplaudiments i salutacions marcials.

Genís Rubio, natural de Figueres, era una persona molt estimada a Portbou i a la resta de municipis de la Mar d'Amunt. Estava casat amb Anna Pérez i tenia tres fills.