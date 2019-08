Roses treu a concurs el servei de bar de l'edifici cultural de la SUF

L'Ajuntament de Roses ha tret a concurs la gestió del bar del nou edifici cultural de la Socientat Unió Fraternal (SUF). L'establiment es posarà en servei quan s'obri l'equipament. Les obres del nou edifici estan enllestides i només s'està a l'espera que disposi de tots els serveis per tal de recepcionar l'obra i inaugurar-lo.

El servei de bar es treu a concurs per dos anys a un preu de 37.752 euros l'any. Les ofertes es poden presentar fins al 12 d'agost. L'Ajuntament va avançant els tràmits per a l'explotació de l'estabilment de restauració, que es troba a un lateral de l'edifici mentre s'acaben de tancar els darrers treballs per donar per acabada definitivament una obra que ha durat quatre anys.

La regidora d'Urbanisme, Sílvia Ripoll, ha explicat que «falten quatre detalls, acabats, i sobretot el tema de la llum». Una vegada es disposin de tots els serveis es recepcionarà l'obra per part de la constructora a l'Ajuntament i s'inaugurarà.

L'edifici de la SUF és una de les obres que més maldecaps ha donat a l'Ajuntament pels múltiples entrebancs que ha patit que han anat allargant el seu acabament.

Es va projectar durant el govern de Magda Casamitjana (2007-2012) després que l'entitat SUF cedís el seu edifici a canvi de tenir un espai a un nou equipament. Però l'enderroc no es va portar a terme fins al 2015 després de replantejar el projecte per abaratir-ne el cost. A partir d'aquí es va aixecar el nou equipament en unes obres que s'han aturat diverses vegades. L'aparició de material contaminant durant l'enderroc o problemes amb alguns materials van anar allargant els treballs.

L'edifici de la SUF ha suposat una inversió d'uns tres milions d'euros per un projecte arquitectònicament singular.