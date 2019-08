Caiac gratuït a Llançà a canvi de recollir plàstics de l'aigua del mar

L'empresa Sk Kayak i Ocean52 han engegat el projecte #paddleforplatic amb el qual ofereixen la possibilitat de navegar gratuïtament en caiac si estàs disposat a netejar de plàstics el mar.

Els impulsors de la iniciativa expliquen que durant els mesos d'estiu augmenta exponencialment la població a la Costa Brava i, per tant, la pressió de l'activitat humana sobre el mar i la costa s'intensifica. Per això és el moment de gaudir palejant o nedant, «però prenent consciència de la seva fragilitat».

Les dues empreses, Sk Kayak Llançà i Ocean52, una empresa de begudes que destina el 52% dels seus beneficis a la protecció dels oceans, oferiran una hora de caiac gratuït a les persones que estiguin disposades a sortir a palejar per buscar plàstic al mar.



Un caiac fet amb plàstics

El caiac que ajudarà a mantenir neta la costa està fabricat per Odyssey Innovation – Islander Kayaks amb plàstics recollits al mar.

La iniciativa té el suport de l'Ajuntament de Llançà i el caiac estarà disponible per les neteges de fons marins organitzades les associacions Vies Braves, Tintoreres Swimming Club i per les neteges que realitzen mensualment l'Associació Platges Netes per netejar el Parc Natural del Cap de Creus.

Els impulsors expliquen aquesta aquesta iniciativa, #paddleforplastic #palejantcontraelplastic, és pionera a la Costa Brava i, asseguren, en el conjunt de la península Ibèrica. La intenció dels promotors és que la proposta arribi a altres localitats costaneres.