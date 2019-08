Crit d'auxili de Roses a les administracions per acabar amb el top manta

L'Ajuntament de Roses no pot aturar sol el top manta. Fa anys que en són conscients i ara de nou fa un crit d'ajuda a les administracions superiors per buscar els mecanismes per aturar-lo definitivament. Insisteix després que aquest mes mig miler de manters ocupin el passeig Marítim i que dijous hi hagués enfrontaments entre manters, veïns i turistes. La Policia Local continua els comisos en punts estratègics per retirar el màxim de mercaderia i reduir els beneficis dels venedors.

Des de l'Ajuntament s'han mostrat molt preocupats per la problemàtica. El dijous, uns venedors van posar mercaderia al jardí d'una propietat de primera línia de mar per resguarda-la de la pluja. El propietari, molest, la va retirar i va avisar els Mossos. El fet va derivar en un enfrontament entre els veïns, els manters i turistes.

Els incidents es donen en un espai per on passegen milers de turistes diàriament. Un quilòmetre de manters, des del centre a Santa Margarida, sense que fins avui res els hagit aturat.

Per això fa una crida a la «col·laboració de totes les administracions per establir mecanismes que assoleixin una solució definitiva».

Constaten que l'experiència dels darrers anys i la d'altres poblacions posen de manifest que les competències municipals són limitades davant aquesta problemàtica. S'han pres diferents tipus de mesures i cap ha funcionat. S'han fet controls amb comissos diaris al passeig, en algunes ocasiosn fins i tot per mar i entre diferents cossos policials; s'han posat càmeres de videovigilància i s'ha creat un carril bici. Però els manters coninuen arribant a centenars i ocupant els llocs de sempre.

Per això aquest any han buscat una manera diferent d'intentar reduir-ne la presència.

Tal com va explicar a Diari de Girona aquesta setmana el regidor de Seguretat, Joan Plana, aquest any concentren els operatius de la Policia Local en punts estratègics, «més eficaços», fora de la zona de venda que «busquen com a via principal d'actuació reduir el nombre de vendes i, en conseqüència, els beneficis que produeix aquesta venda il·legal».

La intensificació de la intervenció de material ha permès superar a principi d'agost la totalitat d'articles decomissats durant tot l'estiu del 2018.



Evitar corredisses al passeig

La Policia Local els porta a terme en els punts on creuen que poden comissar més material. S'eviten també així nombrosos aldarulls, corredisses i episodis de gran tensió en el passeig d'anys anteriors, que obtenien minsos resultats amb l'enretirada de petites quantitats de gènere.

Des de l'Ajuntament han manifestat que, tot i els bons resultats dels comisos, estan preocupats per la situació que estan patint que no poden abordar només de l'àmbit local.