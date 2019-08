Grups de petits traficants armats amb ganivets s'enfronten a la Jonquera

Els enfrontaments entre dos grups vinculats a la venda de droga dijous a diferents moments del dia i fins la matinada van atemorir els veïns de la Jonquera. Són nombrosos els testimonis i imatges de les baralles al mig del carrer i alguns fets violents davant la mateixa policia. Alguns dels individus, tots ells d'origen magrebí, amenaçaven amb armes blanques. El SEM va haver d'atendre diversos ferits. L'alcaldessa, Sònia Martínez, diu que s'ha arribat a una situació «extrema», que els veïns tenen por i que les administracions han de prendre consciència de què és la població com a punt fronterer i que necessiten mesures «contundents» i policia permanent.

L'alcaldessa ha explicat que es tracta de «dues bandes amb multireincidents que atemoreixen la població per aconseguir el monopoli d'un punt del poble per la venda de droga». Viuen en pisos ocupats d'on no se'ls pot fer fora, delinqueixen i tornen al carrer. Assegura que «ja feia dies que es veia venir aquesta tensió». Durant la jornada els veïns van veure i han difós des de xarxes baralles i actituds violentes dels membres dels grups a ple dia a diferents punts de la població i que va acabar amb una baralla multitudinària a darrera hora del dia.

Els enfrontaments, que en algun moment van concentrar una trentena de persones, van provocar el desplegament de tots els cossos de seguretat que hi ha presents en aquesta localitat fronterera i van actuar conjuntament.

El principal focus de tensió va començar pels volts de les nou del vespre i va acabar cap a la una de la nit, segons fonts policials.

Al carrer de les Alzines es va iniciar la baralla amb crits i el llençament d'algun objecte a la via pública -com ara cadires de bars- i exhibició d'armes blanques. Els integrants dels grups ho feien enmig del carrer fins i tot fent aturar els vehicles. Després es van dirigir fins al carrer Major. Amb la intervenció de la policia (Mossos d'Esquadra, Policia Local, Policia Nacional) es va calmar una mica la situació.

Segons fonts policials, la baralla es va traslladar al carrer de Miquel Martí i Pol pels volts de les deu de la nit. Els dos grups s'amenaçaven i es tornaven a enfrontar entre ells. En algun moment dels fets, s'hi van unir més persones que estaven pel carrer i el grup que fins llavors era de deu persones es va convertir en prop d'una trententa.

Els aldarulls van tenir durant tota la jornada en alerta els veïns. La situació es va aconseguir calmar i pels volts de la una va tornar la calma.

Els veïns asseguren que algun d'ells va mostrar una katana i fins i tot que van utilitzar gas pebre però la policia no va comissar cap arma.

Des de la Plataforma de Veïns de la Jonquera es mostren preocupats per la violència i perillositat d'aquestes persones i els enfrontaments al carrer.

L'alcaldessa considera que ara ja és hora d'actuar d'una vegada per totes a la Jonquera. Constata que el municipi posa els recursos que té amb catorze agents per una població de tres mil però que són la resta d'administracions que han de prendre consciència del que és la Jonquera com «el punt fronterer més important del país».

«La gent del poble tenia por, hem arribat a una situació extrema, pels carrers, una inseguretat que no són fets puntuals, sinó durant tota la nit», diu Martínez que ahir va matenir reunions amb diferents responsables polítics i policials.

Arran dels enfrontaments, els Mossos d'Esquadra asseguren que intensificaran el patrullatge durant els pròxims dies a la zona per evitar nous conflictes.

Canviar la llei

L'alcaldessa diu que ahir hi va haver una bona feina policial. Creu que no s'ha d'esperar que hi hagi incidents. «Necessitem presència constant i modificar les lleis, perquè ara sí que perilla la seguretat», lamenta Martínez.