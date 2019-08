La productora Visual 13 crea un espot perquè es respecti el territori per vacances

La productora audiovisual alt-empordanesa Visual 13 ha presentat una campanya amb un espot a les xarxes per conscienciar sobre el respecte cap al territori. La recent estrenada campanya acumulava en un dia més de dues mil visualitzacions. «Per vacances respecta la terra» és el títol de la campaya amb un missatge de respecte i sostenibilitat cap al nostre territori, remarca la productora.

El realitzador Vicenç Asensio explica que «en els nostres vídeos acostumem a tenir com a protagonista el nostre territori, però aquesta vegada hem fet un pas més, volem canviar la realitat, volem contribuir a generar actituds més sostenibles».

El missatge està pensat perquè la ciutadania prengui consciència que «cada petit gest compta» i que és imprescinbile en una regió com l'Empordà i la Costa Brava però podria extrapolar-se a qualsevol racó del món.

La campanya es va llençar el dijous i en 24 hores ja tenia 2.200 visualitzacions. Es pot veure des de diferents canals online de Visual 13.

Els protagonistes, l'equip de Visual 13 s'han cobert la cara d'argila «buscant el mimetisme amb la nostra terra», diu Asensio.

Amb rostres coberts d'argila el missatge és: «Aixeca la mirada. Sent. Respira. Desperta. Observa. Nosaltres som la Terra. I tu, què vols ser? Recorda que la Terra et necessita. Et demana que la cobreixis, la cudis, l'estimis, la gaudeixis. Acaba amb el missatge #pervacancesrespectelaterra. L'espot dura aproximadament mig minut.