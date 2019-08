Figueres comença els treballs d'un tram de carril bici en una ruta transfronterera

L'Ajuntament de Figueres ha començat els treballs de la ruta cicloturística transfronterera BiciTransCat. Pretén unir les principals destinacions turístiques de Girona i els Pirineus Orientals a través d'un eix litoral de mobilitat sostenible transfronterer. El projecte té un pressupost global de 449.750 euros i compta amb el cofinançament de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El traçat cicloturístic que discorrerà pel municipi connectarà el camí de Caboques de Vilabertran amb el camí del Manol al Far d'Empordà, passant per l'estació de tren, i s'estructura en sis actuacions amb l'objectiu d'adequar, delimitar i senyalitzar un itinerari segur pels usuaris que tenen un pressupost global de 449.750 euros.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha destacat que és «una aposta per desenvolupar enllaços multimodals transfronterers que busquen promoure una mobilitat sostenible a través del transport públic i la bicicleta i on Figueres hi té protagonisme».