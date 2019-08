L'home que va violar tres vegades una noia a Llers la va deixar lligada en una barraca

L'home acusat de violar tres vegades en una mateixa nit una dona a Llers i intentar-ho una quarta la va amenaçar amb una arma de foc i la va deixar lligada de mans i peus a dins de la barraca on van passar els fets, després d'haver-la forçat durant deu hores.

En concret, l'agressor, de 39 anys i que és veí de Figueres, va retenir la noia i la va obligar a tenir relacions amb ell des de la mitjanit de dimecres fins a les deu del matí de dijous, moment en què la noia es va poder escapar de la barraca aprofitant que no hi era i va poder demanar ajuda a un veí de la localitat.

Els dos es coneixien i van acabar a la barraca de Llers, que es troba apartada. Hi van arribar després d'una festa.

Aleshores, la víctima va deixar clar a l'home que volia marxar a casa, però aquest s'hi va negar i la va retenir contra la seva voluntat fins l'endemà.

L'agressor va obligar la víctima a fer-li una fel·lació, malgrat que la noia es va negar a tenir relacions sexuals amb l'acusat.

Aleshores l'agressor va intentar penetrar-la, però la resistència de la dona va fer que no ho aconseguís.

Davant d'aquesta situació, l'home va refregar-se amb la víctima i va obligar-la a masturbar-se repetidament. Després, amb ànim d'atemorir la jove i aconseguir el que volia, la va amenaçar amb una arma de foc, la va lligar de mans i peus i la va deixar a la barraca on l'havia violat.



La noia s'escapa

La noia, a qui l'agressor va arribar a violar en tres ocasions i ho va provar una quarta, va poder desfer els nusos de la corda al cap d'una estona i va sortir de la barraca per demanar ajuda aprofitant que l'agressor no hi era.

Uns metres després de sortir, un veí que passejava per la zona va trobar la noia amb evidents signes de violència, va assistir-la i va trucar als Mossos d'Esquadra.

De seguida es van activar els agents, que van anar al lloc dels fets, on es van trobar el veí amb la noia que presentava signes de violència evidents.

Paral·lelament, a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Figueres es presentava pocs minuts abans de les onze del matí el presumpte agressor.

L'home va explicar als policies que havia estat practicant sexe consentit amb una dona en una barraca de Llers.

El detingut va assegurar als agents que la dona va caure i es va fer mal mentre estaven junts. Davant de les evidències que es tractava del mateix cas de l'avís amb el del relat de l'home, els Mossos el van detenir.

Per tots aquests indicis, el jutge d'Instrucció número 6 de Figueres que és l'encarregat de la causa va decidir acordar la presó provisional, comunicada i sense fiança, per al suposat agressor, com també reclamava la Fiscalia.

Segons el jutge, el relat de la víctima és «coherent i congruent» amb l'atestat dels Mossos d'Esquadra.

L'home, que té antecedents per altres fets, ara haurà de respondre per tres delictes de violació consumada, un intent de violació, un de lesions, un delicte d'amenaces i un de detenció il·legal.



L'alcaldessa condemna els fets

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va reaccionar ahir agraint la tasca als Mossos, Guàrdia Urbana i SEM per la discreció i professionalitat i demanant «que la justicia actuï amb tota la fermesa i contundència. Cap agressió sense resposta». «Erradiquem plegats aquesta xacra masclista», afegia.