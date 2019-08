Intervenen en diversos busos a la Jonquera tabac de contraban valorat en 20.600 euros

La Guàrdia Civil de la Jonquera (Alt Empordà) ha intervingut tabac de contraban per valor de més de 20.000 euros que es trobava amagat entre els equipatges d'autobusos de línia amb destí a diferents punts d'Europa. Els agents van fer diferents registres durant la setmana passada en autocars que circulaven per l'autopista AP-7, i van dur a terme quatre intervencions de tabac. En total, van comissar més de 3.000 caixes de cigarretes i 93 quilos de tabac de shisha (el que es fuma amb pipa). Tota aquesta mercaderia tenia origen desconegut i, a més, no portava els precintes fiscals corresponents. Davant d'això, la Guàrdia Civil va denunciar els propietaris de les maletes (tres homes i una dona) per una infracció administrativa de contraban.

El tabac comissat és fruit de quatre registres diferents, que la Guàrdia Civil de la Jonquera va dur a terme al llarg de la setmana passada. Els agents van inspeccionar l'equipatge de diferents autobusos de línia, que circulaven per l'AP-7, i que cobreixen trajectes internacionals. Tots ells tenien com a destí diferents punts d'Europa (principalment, França i Itàlia).

El primer comís va tenir lloc el 4 d'agost passat. Els agents van registrar el maleter d'un autobús que anava cap a Venècia i van veure-hi diferents maletes sospitoses. La seva propietària era una dna amb carta d'identitat francesa. A dins de les maletes, la Guàrdia Civil va trobar-hi fins a 93 quilos de tabac de shisha d'origen desconegut. Estava repartit en 25 bosses i 73 pots –cadascun, d'un pes màxim d'un quilo- i tenia un valor de 4.900 euros.

Dos dies més tard, durant un altre control, els agents de la Benemèrita van registrar un altre autobús, que cobria el trajecte Algèria-València-París. Allà, novament van trobar-hi més maletes sospitoses, propietat d'un home algerià. A dins hi havia 1.550 paquets de cigarretes, sense precinte fiscal, que tenien un valor de fins a 8.000 euros.

Els dos últims comisos de tabac es van fer els dies 7 i 8 d'agost. I en tots dos casos, la Guàrdia Civil també va denunciar ciutadans algerians que transportaven tabac de contraban dins les maletes. En el primer cas, van localitzar 780 paquets de tabac ros (valorat en 4.017 euros). Estaven distribuïts en dues maletes dins el portaequipatges d'un autobús de línia regular que cobria el trajecte entre Barcelona i Gènova.

A la darrera de les intervencions, la Guàrdia Civil va intervenir 720 paquets de tabac més (per valor de 3.700 euros). Cap d'ells portava el corresponent precinte fiscal i també anaven amagats dins de maletes situades al portaequipatges de l'autocar.

Davant dels infractors, els agents van aixecar una acta de comís del tabac i van denunciar els tres homes i la dona per una infracció administrativa de contraban. El tabac comissat i les actuacions s'han remès a la Dependència Provincial de Duanes i Impostos Especials de la Jonquera.