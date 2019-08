Veïns del Riuet de l'Escala protesten davant de l'Ajuntament per reclamar millores al barri

Una cinquantena de veïns del Riuet de l'Escala (Alt Empordà) han protestat aquest matí davant de l'Ajuntament per reclamar millores al barri, ubicat a Sant Martí d'Empúries i pendent d'urbanitzar des dels anys 60. Els residents tips que els vehicles hi estacionin sense control, hi llencin brossa i, fins i tot, hi facin les seves necessitats, van decidir instal·lar tanques i pedres a les portes de les seves finques. La setmana passada el consistori va ordenar retirar-les al·legant que no s'havien demanat permisos i avui els veïns afectats han dit prou. Reclamen que es prenguin mesures per evitar aquestes situacions en un barri sense carrers asfaltats però on també falten la majoria de serveis com l'enllumenat o clavegueram. L'alcalde accidental, Josep Bofill, assegura que la urbanització de la zona està prevista i que podria executar-se a dos anys vista. Mentre això no passi, s'ha compromès a adoptar mesures "provisionals" que s'acordaran en una reunió amb els veïns la setmana que ve.