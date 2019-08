Confisquen 14.535 peces de roba falsificada a l'Alt Empordà

La Guàrdia Civil va requisar 14.535 peces de roba de marques comercials falsificades i de contraban valorades en 1.945.000 euros, entre el 17 de juliol i el 8 d'agost.

Segons un comunicat del cos policial, el primer operatiu, entre el 17 i 19 de juliol, va dur a terme controls a diversos comerços de Roses i Empuriabrava (Girona), en els quals se sospitava que hi havia algun "material d'origen il·lícit", i van confiscar 7.359 peces que no complien els requisits legals.

El 17 de juliol, la Guàrdia Civil va requisar també 284 peces que transportava el propietari d'un vehicle per la carretera C-260, en no poder-ne demostrar l'origen i la legalitat.

Després d'una denúncia, el 8 d'agost es van escorcollar dos locals comercials a la Jonquera (Girona), en els quals es van confiscar 7.176 peces --de marques com Ralph Lauren, Louis Vuitton, Michael Kors o Chanel-- valorades en 196.662 euros, que no tenien el registre autoritzat de la marca.

En els primers casos es van aixecar denúncies per una possible infracció de contraban, en l'últim es van imputar els propietaris dels comerços per un possible delicte contra la propietat industrial.