Un incendi crema 40 caravanes en un aparcament de Ventalló

Fins a 40 caravanes es van creamar, ahir de matinada, en un aparcament de Ventalló, i una vintena de vehicles més es van calcinar a Puig Caneres, entre Darnius i Maçanet. En el primer cas, els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 6.03 h al punt quilomètric 368 de la C-31, i van enviar sis dotacions i retroexcavadores per tal d'apagar el foc, que va afectar vint caravanes d'una zona exterior i vint més que estaven situades a sota d'un cobert. Poques hores després ja estava controlat, però fins pels volts de les sis de la tarda el cos d'emergències no va aconseguir extingir-lo.

Segons van apuntar els serveis d'emergències, dues autocaravanes també haurien resultat afectades, i no es descarta que entre els vehicles calcinats també hi hagi remolcs, tot i que no es va poder comprovar a causa de l'alt nivell d'afectació.

Segons va explicar el propietari de l'aparcament, que té una extensió de 1.500 metres quadrats, la causa del foc podria haver estat un dels llamps que va caure durant la matinada d'ahir. A més de la crema dels vehicles, un cobert on hi havia aparcades algunes de les caravanes també ha quedat calcinat.

D'altra banda, les flames també van protagonitzar diversos incidents a Darnius i als seus voltants amb diversos vehicles incendiats. Cap a les onze del matí es va cremar un vehicle a la carretera de la presa. Pocs minuts abans, a les 10.54 hores, els Bombers van rebre un avís d'incendi a Puig Caneres, entre aquest municipi i Maçanet de Cabrenys, en aquest cas per un incendi de vegetació agrícola que va cremar 20 vehicles. En la seva extinció hi van participar dotacions terrestres i també helicòpters i hidroavions perquè és una zona forestal de difícil accés. Més enllà dels vehicles calcinats, la zona afectada va ser de 198 metres quadrats, i no va provocar cap ferit. Els serveis d'emergències van apuntar que l'origen de l'incendi podria ser un llamp.