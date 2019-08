Els veïns del Riuet d'Empúries protesten per la deixadesa i el caos de cotxes al barri

Els veïns i propietaris de finques al barri del Riuet de l'Escala, situat al nucli d'Empúries, van protestar ahir davant l'ajuntament per la deixadesa, manca de serveis i caos de vehicles que pateixen. Van instal·lar impediments -pedres i pilones- a tocar de les propietats perquè els cotxes no hi estacionin i l'Ajuntament els ha retirat. Això els ha indignat perquè recorden que no tenen serveis i reclamen «un barri digne».

«Volem serveis mínims com a vilatants», «Ni pols ni excessos de velocitat» o «Volem serveis mínims com a vilatants» eren algunes de les pancartes de la cinquantena de persones que van protestar davant l'ajuntament ahir al matí.

El Riuet és un dels sectors de l'Escala que, tot i ser construït als anys 60, encara està pendent d'urbanitzar. Els carrers estan sense asfaltar, a alguns sovint se'ls acumula la sorra de la platja, i no tenen ni els serveis més bàsics com enllumenat o clavegueram. Moltes de les propietats són segones residències o habitatges que es lloguen a turistes. Durant els mesos d'estiu als carrers, sense voreres ni vials asfaltats, els banyistes estacionen a tocar de les parets de les propietats. És l'opció més fàcil per aparcar. Això o estacionar als de pagament a tocar del poble de Sant Martí. Segons expliquen els veïns, la manca de serveis i l'incivisme porten a fer que es converteixi en un caos i que es trobin amb deixalles, persones que orinen entre cotxes, i els vehicles enganxats a les parets de les cases.

L'alcalde accidental, Josep Bofill, segons ACN, assegura que la urbanització està prevista a dos anys vista i que adoptaran mesures «provisionals» acordades amb els veïns. L'Ajuntament va retirar els impediments perquè no s'havia demanat permís però controlarà els estacionaments.