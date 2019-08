Comissades 14.500 peces de roba falses per valor d'1,9 milions d'euros

La Guàrdia Civil va requisar 14.535 peces de roba de marques comercials falsificades i de contraban valorades en 1.945.000 euros, entre el 17 de juliol i el 8 d'agost. Els comissos es van portar a terme a diversos comerços de Roses, Empuriabrava i la Jonquera. Aquest darrer punt és on més se'n retiren de tot l'Estat.

Després d'una denúncia, el 8 d'agost es van escorcollar dos locals comercials a la Jonquera (Girona), en els quals es van confiscar 7.176 peces -de marques com Ralph Lauren, Louis Vuitton, Michael Kors o Chanel- valorades en 196.662 euros, que no tenien el registre autoritzat de la marca.



Denúncies per contraban

En els primers casos es van aixecar denúncies per una possible infracció de contraban, en l'últim es van imputar els propietaris dels comerços per un possible delicte contra la propietat industrial.

A aquestes comissos s'hi podrien sumar els que porta a terme la Policia de Roses per frenar el top manta al passeig. En aquest cas es retiren perquè es venen de forma irregular per part dels manters però la majoria de productes són també falsificacions de marques diverses. En un sol dia van comissar 3.000 sabates esportives. I en el que portem d'estiu ja s'ha retirat el mateix que en tota la campanya de l'any passat del top manta.



L'Alt Empordà, punt conflictiu

La Jonquera, amb nombrosos establiments que solen oferir aquest tipus de productes a diferents punts de la població, Roses i Empuriabrava són tres punts calents de les comarques gironines. De fet, Girona és el segon lloc d'Espanya amb més comissos de productes faslificats i ho és per les operacions que es porten a terme a l'Alt Empordà. I Espanya apareix en llistes negres de falsificacions de marques a Estats Units.

Durant l'any 2016, la policia va requisar 333.260 objectes. Aquell any a la Jonquera i els seus nuclis es van detenir 71 persones i es van intervenir 264.980 productes. Segons van estimar llavors els investigadors, els objectes estarien valorats en vuit milions d'euros. Aquesta operació va suposar el tancament de forma cautelar dels establiments on es trobaven els productes intervinguts.