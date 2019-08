Denuncien «maltractament massiu» amb paranys contra colònies de gats a Riumors

L'associació Lex Ànima ha denunciat un cas de «maltractament massiu» contra les colònies de gats que viuen al carrer a Riumors. En els darrers dos mesos han desaparegut una quinzena de gats de la cinquantena que hi havia al municipi. Altres presenten «talls a diferents parts del cos», possiblement causats per paranys. Demanen que s'investigui qui instal·la les trampes. L'alcalde de Riumors ja ha emès un ban dient que denunciarà els fets.

L'associació ha difós el cas d'un gat a qui s'ha hagut d'operar d'urgència, i que quedarà coix després d'aparèixer «amb quatre ferides profundes» que li havien partit diversos músculs de les potes.

Segons critica Lex Ànima, que va néixer per denunciar aquestes situacions, el cas d'aquest gat que va aparèixer ferit –segurament, després de caure en un parany- no és aïllat. I fa que es pugui parlar obertament d'un suposat cas de «maltractament animal massiu» contra les colònies de felins que viuen al carrer a Riumors.

L'entitat explica que aquest poble, de 370 habitants, encara no té implantat un sistema per esterilitzar els gats (tot i que l'està tramitant). I que, mentrestant, des de fa temps, hi ha un grup de voluntaris que s'encarreguen de fer-ho pel seu compte. Tenen controlats una cinquantena de gats que s'estan al carrer, a qui també alimenten.

Des de fa uns dos mesos, però, els voluntaris alerten que han desaparegut una quinzena de felins d'aquestes colònies i que «una part important» de la resta de gats presenta talls a diferents parts del cos. Segurament, provocats per la presència de paranys.

La majoria de les ferides són superficials però ara fa pocs dies un gat va patir talls «profunds» a dues de les potes, que van fer necessari haver-lo d'intervenir quirúrgicament. Segons recull l'informe de la veterinària, el felí «tenia els músculs partits com per l'acció d'un ganivet» i tot porta a pensar que va caure «en una trampa per caçar animals».



Obrir una investigació

El gat s'ha pogut salvar, però segurament quedarà coix i patirà «importants seqüeles que li impediran viure al carrer, per la qual cosa ha estat adoptat», expliquen des de Lex Ànima.

L'associació critica la situació que viuen les colònies de gats que hi ha a Riumors i recorda que fer servir paranys per maltractar els animals és un delicte.

Per això, des de Lex Ànima reclamen a l'Ajuntament, als Agents Rurals i al Seprona de la Guàrdia Civil que obrin una investigació per veure qui es dedica a col·locar trampes al municipi. «Instarem a denunciar els fets davant les autoritats competents», diu l'entitat, formada per un grup de professionals del dret i la comunicació vinculats a la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Girona.

En el ban emès per l'Ajuntament es manifesta que «darrerament ens han fet saber que hi ha trampes instal·lades de forma indiscriminada en diferents indrets del municipi que provoquen danys físics als animals que hi queden atrapats», i hi afegeix: «Aquest Ajuntament posarà a disposició policial aquests fets i els autors de la instal·lació de la trampa seran perseguits per la llei».

El ban també explica que el consistori ha engegat una campanya d'esterilització «de gats i gates salvatges» per tenir controlades les colònies de felins de Riumors. També diu que «cada dia són més les queixes rebudes per l'existència de gats als carrers» i recorda que l'ordenança municipal i la Llei de Protecció dels Animals no permeten «donar aliments als animals a la via pública».

Riumors no és l'única població que ha patit atacs a les colònies de gats. A l'Escala i Blanes, per exemple, s'han denunciats atacs, en alguns casos d'extrema crueltat, com disparar perdigons als animals o partir una cria per la meitat.