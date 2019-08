Roses confisca quatre vehicles que actuaven de magatzem del top manta

Roses va confiscar dilluns quatre vehicles que actuaven de magatzem del top manta. En un únic operatiu conjunt entre Policia Local i Mossos d'Esquadra es van retirar 30.000 euros en material. És el més important que s'ha realitzat en els darrers anys.

La Policia ja ha contactat amb els representants de les marques perquè enviïn un pèrit que determini si, efectivament, el material pot rebre la consideració de falsificació.

L'Ajuntament de Roses ha explicat que l'operatiu ha estat possible "pel seguiment policial realitzat al llarg de les últimes setmane"s, el qual ha permès obtenir els indicis suficients per tal d'incautar quatre vehicles que operaven com a magatzem i estaven plens de material presumptament falsificat.

El dispositiu forma part de la planificació de temporada iniciada a principis d'aquest estiu, consistent en la intensificació de controls i de l'enretirada de material abans que aquest arribi al passeig de Santa Margarida, on es realitza la venda il·legal.

A principis d'agost el decomís d'una quantitat de material superior a la requisada durant tot l'estiu de 2018, quantitat que s'ha vist ara augmentada sensiblement amb el material interceptat el passat dilluns i que s'espera incrementar amb els operatius programats fins a final de temporada.

La valoració de l'Ajuntament respecte al dispositiu de dilluns és molt positiva, tant per l'important resultat obtingut pel que fa al nombre de material decomissat, com pel fet que s'ha realitzat sense generar aldarulls ni enfrontaments, evitant així posar en perill la integritat física dels agents o dels mateixos manters.

Tal i com assenyala el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, "des de l'Ajuntament de Roses seguim apostant per estratègies policials que primin l'efectivitat material i la seguretat de tothom, fugint de les "batudes espectacle" que posen en perill a les persones, que no tenen cap funcionalitat més enllà de la propagandística i que transmeten una pèssima imatge del municipi".