Un incendi forestal a Vilaür crema prop de 1.100 m2

Durant la matinada d'ahir es va declarar un incendi forestal a Vilaür que va cremar 1.120 m?2; de vegetació. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís del foc a quarts de tres, i van enviar-hi set dotacions per la intensitat de les flames, que van arribar a assolir prop de dos metres d'altura. La zona afectada es troba al quilòmetre 5 de la carretera GIV-6231, en una zona forestal. A dos quarts de quatre els Bombers ja van aconseguir establir un perímetre i van extingir-lo a les cinc. Els Agents Rurals van explicar que no han trobat indicis que facin pensar que el foc hagi estat provocat. Tot i això, Ignasi de Dalmases, cap de l'Àrea Regional del Cos a Girona, va assegurar que, en tractar-se d'una zona molt afectada pels focs, no descarten que hi hagi un rerefons d'intencionalitat.