L'Escala atorgarà ajudes per rehabilitar façanes al nucli antic

L'Ajuntament de l'Escala ha obert la convocatòria per demanar ajudes per a la rehabilitació de façanes al nucli antic. Les subvencions poden arribar a ser del 25% i pretenen servir per incentivar la millora d'edificis antics.

La convocatòria per presentar les sol·licituds acaba el 15 de setembre.

Els projectes pels quals s'atorguen ajudes abarquen des d'aspectes com la pintura a la retirada d'elements discordants, com poden ser antenes, ha explicat el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill, amb «l'objectiu de fomentar la millora dels edificis del nucli antic».

És el quart any consecutiu que s'obre aquesta convocatòria, que va començar dins l'àmbit del Pla de Barris, i des de l'any passat s'han estès a tot el nucli antic. Segons l'Ajuntament, des del 2016 s'han atorgat un total de catorze ajudes per valor de 32.100 euros.

El nucli antic queda delimitat al nord, a l'oest per la ronda del Pedró, al sud per la plaça de les Escoles, i a l'est per l'avinguda Ave Maria al sud i el carrer Enric Serra a l'oest.