Come september!

Deia la versió espanyola de la banda original de la pel·lícula d'aquest títol interpretada en els papers principals per Gina Lollobrigida, Rock Hudson i les «Vespa», (ja saben que en aquells moments era moda fer versions adaptades al castellà de les lletres de les cançons estrangeres, la més estrambòtica que he trobat és la de Sacha Distel « Scandalle dans la famille» que, parlant d'infidelitats conjugals, per a la versió nacional de «Los tres sudamericanos» l'escàndol consistia en què «freían los huevos en el televisor», deia que «cuando llegue setiembre todo será maravilloso».

Però no crec que sigui així pels quatre genets del canvi figuerenc perquè, encara que puguem ser comprensius i tinguem en compte que entre aquests famosos cent dies de treva s'hi troben inclosos els de vacances estiuenques, les necessitats ciutadanes no es podran resoldre amb un simple pits en l'aire! Per a les dones a les piscines municipals, que ha estat la mesura més igualitària en drets entre homes i dones d'entre totes les mesures igualitàries que es puguin fer i desfer.

Què era això, quina vergonya d'equiparació era aquesta que els homes poguessin mostrar ufans els seus raquítics mugrons i les dones no els seus esplèndids pits i mamil·les?

Ja em perdonaran, benvolguts lectors, aquest llenguatge potser una mica prosaic; però si som o són tan avançats (tampoc ens preocupem en excés, que els mateixos anglesos, tan liberals ells, alhora que tan fins, ho anomenen com és sabut «top less», dalt menys), tal vegada sigui hora de cridar les coses pel seu nom lluny d'eufemismes melindrosos: Senyores i senyors el síndic de greuges no ha invitat els ajuntaments a permetre que les dones exhibeixin completament nu el seu «tors» (IEC: 2 m. [MD] Tronc del cos humà, sense considerar el cap ni les extremitats) que conformaria el nudisme integral, sinó la part davantera superior del tronc a on es troben els pits i els pectorals.

Bé, si ha estat una serp d'estiu, un divertimento per tenir-nos distrets, en part ja ho han aconseguit; però quan arribi setembre no hi haurà miracles i, contràriament al que deia la versió original de la cançó, «tot el dolent no es tornarà bo».