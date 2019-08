Estudiants d'ESO fan memòria a avis amb Alzheimer amb la música

Un projecte de l'institut Ramon Muntaner de Figueres ha apropat estudiants als avis usuaris del centre de dia l'Associació de Malalts d'Alzheimer a través de la música. Els joves han buscat les músiques de l'època dels avis i han après a ballar-les i els ha ajudat a recordar. El projecte ha estat guardonat amb el Premi Inclusió Alt Empordà i s'ha difós a xarxes un vídeo que explica la iniciativa.

A l'hora de música els alumnes de segon d'ESO preparen unes cançons teatralitzades que siguin de l'època i que encaixi amb els avis usuaris de l'associació. Ho explica en el vídeo la professora Mercè Martí. Valsos o boleros es converteixen en el repertori sempre que permetin la participació tant de l'estudiant com de la persona gran.

Un dels alumnes, Bilal Ajenoui, relata que «anem a ajudar la gent que té Alzheimer, a recordar com eren petits ensenyant-los les músiques que tenien ells». Alhora, els joves aprenen d'aquestes persones. Sofian Tanver explica que «vas allà, cantes, balles i és molt bonic ballar i veure les cançons de la seva generació, com vivien».

La professora explica que «eren alumnes que veien una persona gran i era com si fos d'un planeta diferent». Amb el projecte es dona confiança a l'alumne que guanya empatia amb els altres.

«Ara són capaços d'estimar la gent gran, emocionar-se amb un somriure, traquil·lament agafar la mà a un avi», remarca, de la seva banda, Mercè Martí.

Hajar El Ayadih, un altre dels participants, destaca que han gaudit molt i que «m'agrada perquè quan entres et fan petons, abraçades, i et recorden els teus avis». Per la professora, «el fet de saber que algú els necessita els omple moltíssim». I a més, l'escola ha rebut el premi, un element més que dona forces als estudiants i valora l'esforç.

El Premi Inclusió 2018, a banda de l'ajut econòmic, comporta una campanya de difusió per donar a conèixer el projecte guanyador. El projecte «Música x recordar» s'ha difós a través de les xarxes socials amb l'objectiu de posar èmfasi en la necessitat de projectes cohesionadors com el que es representa. Allà intervenen la professora i alguns alumnes.



200 avis i 60 alumnes

El projecte s'ha ofert durant el curs 2018-2019 a joves estudiants d'ESO. Han participat 60 alumnes de segon i tercer de l'Institut Ramon Muntaner i unes 200 persones grans usuàries del centre de dia de l'Associació de Malalts d'Alzheimer.

El Concurs, remarquen des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, té com a objectiu fer emergir iniciatives innovadores en l'àmbit de la inclusió i la cohesió social i finançar projectes en el territori. S'emmarca en el Pla d'Inclusió i Cohesió Social de l'Alt Empordà. El 2018 va ser la sisena edició de la convocatòria.