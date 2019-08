Crítiques de comerciants i veïns per l'obertura del carrer Sant Pau, a Figueres

La proposta de l'Ajuntament de Figueres de tornar a obrir al trànsit el carrer Sant Pau després de set anys peatonalitzat ha generat controvèrsia entre veïns i comerciants, que es miren la mesura amb recel. El consistori va presentar la proposta als veïns el passat dimarts 13 d'agost i es començarà a aplicar a partir del mes de setembre.

El carrer està dividit entre partidaris i detractors, però són pocs els que s'hi oposen amb vehemència. La mesura s'aplicarà a partir de mitjans de setembre i els afectats es mantenen a l'expectativa sobre el seu impacte. Veïns i comerciants expliquen que van assistir a la reunió del 13 d'agost confiats que el motiu de la trobada per part de l'Ajuntament era consensuar-ho amb el sector. Veïns i comerciants lamenten que no se'ls consultés la proposta i que se'ls convoqués a la reunió per presentar una mesura ja decidida per l'Ajuntament.

«Crèiem que ens convocaven per sotmetre-ho a votació amb els veïns, però l'Ajuntament ja ho tenia tot decidit», diu la Núria, de la botiga Segle XX. Sobre l'obertura al trànsit, es mostra partidària de mantenir la peatonalització perquè «ja ens hi havíem acostumat», diu, i descarta que la mesura tingui afectació sobre el negoci. «Si la gent vol venir a comprar, ho farà tant si hi ha trànsit com si no», insisteix.

Això sí, veïns i comerciants demanen que l'obertura a la circulació vagi acompanyada d'una major presència policial per controlar l'excés de velocitat i elements de seguretat per garantir la convivència entre vianants i vehicles.

Hi coincideixen altres botiguers, com és el cas de treballadors de la joieria Carbonell o la farmàcia Carme Martínez i també lamenten que l'Ajuntament no sotmetés la proposta a votació. Considera que el carrer està dividit entre una primera meitat–on es concentren els detractors de la mesura– i una segona, on la proposta ha sigut més ben acceptada. «S'ha de provar perquè la peatonalització no va aportar res bo», diu la Carme. El seu negoci es troba a escassos metres del bar conflictiu que va reobrir el juliol després de ser clausurat l'abril passat i Martínez creu que el moviment de vehicles evitarà que s'agrupin persones i generin aldarulls a l'exterior del local.

El carrer s'obrirà després de l'Acústica i la Mostra del Vi respon a la voluntat de millorar la mobilitat i la fluïdesa de trànsit al centre, així com frenar la degradació que pateix la zona fruit de l'incivisme i les queixes per un bar conflictiu. La velocitat dels vehicles estarà limitada a 20 km/h amb controls periòdics per part de la Guàrdia Urbana.