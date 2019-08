Roses crearà un parc en una platja per a la pràctica de gimnàstica urbana

L'Ajuntament de Roses crearà un parc a una platja per practicar una nova modalitat esportiva. És coneguda com «street workout» i requereix d'aparells de gimnàstica per poder practicar exercicis físics visualment espectaculars. El govern (Junts, ERC, GdP) va acceptar una moció del PSC que ho demanava.

Una barra serveix, per exemple, perquè l'esportista s'hi agafi de les dues mans i faci volar tot el cos en posició perpendicular. O una barra en línia recta per fer-hi equilibris al damunt.

«Consisteix en l'entrament de totes les capacitats físiques per mitjà del mateix pes corporal barrejant moviments de tensió, dinàmics i explosius i amb acrobàcies extremes», va explicar el regidor Toni Rodriguez.

Rodriguez va remarcar que és una activitat física que va néixer al carrer i que està en ple creixement amb una quarantena d'associacions que busquen competir. A més, va posar de manifest que els equipaments permeten fer exercicis sense practicar aquest esport i que el cost no és elevat. Tossa de Mar disposa d'un equipament a la platja.



Promoció turística

Va apuntar que a banda d'oferir un espai per practicar l'esport que aplega un bon nombre d'adeptes, «seria un espai més de promoció turística».

Per això, el PSC va proposar que l'equipament s'instal·li a la platja de Santa Margarida per ajudar a dinamitzar aquest sector de la població i ajudar que sigui una destinació turística potent.

Els socialistes defensen que podrien ser pioners en aquest sector de la Costa Brava i fins i tot allotjar competicions nacionals o internacionals aprofitant la temporada baixa.

Tots els grups del consistori van estar d'acord en la proposta, que es tirarà endavant.