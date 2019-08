Un sindicat demana més mossos i policies locals a la Jonquera

El sindicat de policia CSIF alerta que sense agents suficients la Jonquera és «insegura». Consideren «urgent» dotar de més agents de Policia Local i Mossos el punt fronterer. La queixa es produeix després dels incidents entre dos grups de traficants que durant hores van protagonitzar baralles al centre atemorint la població. A banda de la falta d'agents, denuncien la precarietat de les instal·lacions dels Mossos en un mòdul prefabricat. Interior té en tràmit la construcció d'una nova comissaria.

Des del sindicat informen que la Policia Local patrulla amb dos agents de servei i un d'ells sense arma. Creuen que és «urgent la cobertura de palces i que surtin totes les places d'interints que es puguin estabilitzar per antiguitat».

Segones les dades del CSIF, un 33% dels agents són interins amb més de cinc anys d'antiguitat. Quan es produeixen situacions es troben amb què estan de serveis dos agents i un sense arma. Pel sindicat, mentre ells són els primers d'arribar al lloc dels incidents i jugar-se el físic, la sensació entre la ciutadania és que no actuen.

Consideren que la situació dels Mossos també és «penosa» per la falta d'agents i per la precarietat de les seves instal·lacions en un «barracó que no té els mínims estàndards de decència en una població fronterera i problemàtica».

Pel sindicat policial, la Jonquera, sense agents suficients de la Policia Local i Mossos d'Esquadra és una població «insegura».

El 8 d'agost es va produir durant hores un enfrontament entre dos grups de traficants que estarien disputant-se la venda de droga en una zona de la Jonquera. Es tracta del centre de la població on la població va viure amb por la situació. Són la majoria delinqüents reincidents.

L'alcaldessa, Sònia Martínez, va recordar que són una població de tres mil habitants que es veu forçada a tenir una àmplia plantilla de la policia local per fer front a les problemàtiques que existeixen. Va demanar que d'una vegada per totes es doti del nombre de Mossos que requereix per ser el principal punt fronterer del país.

Martínez es reunirà la setmana vinent amb le subdelegat del Govern central a Girona, Albert Bramon, i el delegat d'Interior, Albert Ballesta, així com el comissari de Mossos per valorar la problemàtica dels darrers dies i la col·laboració entre tots els cossos de seguretat.