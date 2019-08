Desallotjat un supermercat de Llançà per un incendi als extractors de la rostisseria

Un supermercat de Llançà ha estat desallotjat aquest diumenge a causa d'un incendi originat als extractors de la rostisseria de l'establiment. L'avís s'ha produït a les 12.33 hores i els Bombers hi han enviat sis dotacions. No hi ha persones afectades i el foc està pràcticament extingit, segons han informat els Bombers aquest diumenge al migdia.