Cs vol més policia per fer fora els manters de Roses

El diputat per Girona al Parlament Jean Castel (Cs) ha presentat una proposta de resolució en què reclama un paquet de mesures urgents que permetin erradicar la venda ambulant «il·legal» a l'espai públic de Roses, entre elles el desplegament de més efectius policials. Entre les mesures contemplades en la proposta, el diputat també assenyala la necessitat de realitzar, «en el termini de tres mesos», un «pla sociolaboral» per a les persones vulnerables que són «explotades per les organitzacions criminals que es lucren amb la venda il·legal, en referència als venedors del top manta. A banda d'això, Castel també reivindica la necessitat de cooperació i col·laboració de totes les administracions i cossos de seguretat.