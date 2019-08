El fort onatge encalla una llanxa a la platja de Cadaqués

El fort onatge va encallar diumenge a la tarda una llanxa d'esbarjo a les roques de la platja Sortell, de Cadaqués. L'embarcació estava amarrada a una boia però la mala mar la va desenganxar i arrossegar fins la costa, on va impactar amb unes roques. La llanxa va ser retirada ahir amb una grua.

La Policia Local va precintar l'espai terrestre amb tanques per evitar que ningú s'hi acostés i, segons va informar Ràdio Cap de Creus, es va alertar Salvament Marítim perquè es fes càrrec de les tasques del rescat. En el moment de l'accident no hi havia ningú a l'interior de la barca i no es van produir ferits en impactar contra les roques.

Per la retirada de la llanxa es va requerir una grua de grans dimensions que elevés la barca fins la sorra, i la Policia Local va custodiar l'espai.

L'incident i la retirada de l'embarcació van generar una forta expectació i, a la platja, en ple nucli urbà de Cadaqués, s'hi va aplegar un gran nombre de vianants que van seguir de ben a prop els treballs de la grua.