La Guàrdia Urbana de Figueres intensifica els controls a la zona oest de la ciutat

La Guàrdia Urbana de Figueres ha intensificat els controls de velocitat i d'infraccions de trànsit a la zona oest durant el mes d'agost a la zona oest de la ciutat. El dispositiu s'ha centrat en el barri de Sant Joan i els carrers adjacents. Només a Sant Joan, entre el 8 i 15 d'agost s'han interposat 18 denúncies, 13 per obstaculitzar la circulació, dues per estacionar a la vorera, dues més per estacionar en espais reservats per al bus i un per estacionar a menys de cinc metres d'encreuaments.

El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que cal impulsar els controls de circulació per "garantir una bona mobilitat urbana a la ciutat". Casellas ha detallat que els controls que s'estan fent en aquesta zona s'ampliaran progressivament a d'altres punts de la ciutat.