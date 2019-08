Trànsit avisa que la cimera del G7 a Biarritz complica la circulació a la Jonquera

«En el cas que la situació ho requereixi», la DGT, a partir del 23 d'agost, podria desviar el trànsit per itineraris alternatius: per als vehicles lleugers, l'alternativa principal serà el pas de la Jonquera (AP-7 i N-II; l'autopista serà la via obligatòria per als vehicles pesants). També es podran derivar vehicles cap als passos de Somport (enllaç de l'N-330 amb l'A-64 francesa); el Portalet (enllaç amb l'A-64 per Osca) i Saint-Jean-Pied-de Port (on es troben l'N-135 navarresa i l'A-64 francesa). En el cas de la Jonquera, si finalment la DGT hi acaba desviant el trànsit, la situació pot ser complexa, ja que l'autopista A-9, ja en territori francès, es troba en obres. Sense anar més lluny, aquesta circumstància ja va complicar moltíssim la circulació a la frontera el cap de setmana passat, on les cues de vehicles que volien accedir a França van arribar fins als quinze quilòmetres.

El dispositiu especial que organitzarà la DGT per al cap de setmana vinent comptarà amb vuit centres de Gestió del Trànsit que coordinaran totes les actuacions a la xarxa de carreteres. La direcció ha previst una campanya informativa especial i fins i tot ha contactat amb les principals empreses proveïdors de sistemes de navegació via satèlit per demanar-los que n'informin els seus clients.