Figueres modificarà l'aparcament del camp del Far per reduir el perill «d'inseguretat»

Segons els terminis previstos al contracte de licitació, l'aparcament a l'antic camp de futbol El Far (situat al costat de l'avinguda Vilallonga) havia de ser una realitat a principis d'aquest estiu. Així ho va transmetre l'exalcalde Jordi Masquef quan l'obra va rebre l'aprovació del ple, ara fa nou mesos.

L'actual alcaldessa, Agnès Lladó, acompanyada del regidor de Serveis Urbans i Espais Públics, César Barrenechea, van visitar fa unes setmanes les obres amb l'arquitecta municipal i van decidir modificar el desenvolupament del projecte.

Els treballs del que seria la zona d'aparcament ja estaven força avançats però, un cop allà, els polítics van detectar una sensació d'inseguretat que els va fer decidir retardar la inauguració «el temps que faci falta», segons el regidor Barrenechea.

El motiu del retard és l'enderroc d'una de les grades de l'antic camp de futbol, la situada al costat del carrer Progrés, «perquè hi hagi una major visibilitat, garantir seguretat i que el barri guanyi un espai obert», explicà l'alcaldessa en una entrevista a la televisió, assegurant que això millora el projecte i aporta unes condicions «beneficioses» per a la gent del barri i de la ciutat.

Lladó va fer referència a la necessitat d'inaugurar els espais nous quan «sigui un projecte net i polit i que no hi hagi la necessitat de tornar a provocar incomoditat al veïnat». Barrenechea afegeix que les obres «no es poden deixar a mitges» i que «les coses s'han de planificar bé», defensant l'obertura de l'aparcament quan estigui llest del tot.



Projecte amb presses

L'equip de govern insinua que el projecte es va desenvolupar amb presses i per això no es van preveure aquests tipus d'actuacions. «Això no estava previst i ara ens costarà més diners però no es pot deixar així, el primer de tot és la seguretat», diu el regidor de Serveis Urbans. Actualment ja s'ha enderrocat una altra de les grades i les que estan en millor estat es mantindran, restaurant-les abans. La resta del contracte informen que continuarà igual. És a dir, es mantindrà el nombre de places d'aparcament, 327, i les condicions gratuïtes per usar-lo.

L'alcaldessa no nega que en el seu moment va estar en contra de com es va gestionar aquest projecte però «un cop es tira endavant, s'ha de realitzar, i més amb unes obres avançades, tot i que les millorarem», concreta.



No exempt de polèmica

«L'espai més gran que obrirem per aparcament és a l'avinguda Vilallonga, a l'antic camp de futbol, però a la banda sud de la ciutat», així comunicava l'exalcaldessa Marta Felip l'obertura de l'aparcament dissuasiu a l'antic camp d'El Far. Responia a la pregunta d'una lectora d'aquest Setmanari a través del xat que es fa amb els representants polítics. Això va ser l'abril del 2018, quan s'estava negociant el lloguer del terreny amb la propietat, l'Asil Vilallonga. L'acord incloïa un conveni de lloguer a deu anys de prop de 50.000 euros anuals, i un cost d'arranjament de 93.000 euros.

Quatre mesos després, la proposta arribava al ple i l'oposició va tombar-la. Fins al desembre de 2018, amb el canvi d'alcaldia, no va ser possible aprovar-la.

Els grups d'ERC, el PSC, la CUP, Compromís per Figueres i els dos regidors no adscrits d'aquell moment (una, actual regidora de JxF), s'hi van oposar. Els membres de l'actual equip de govern no estaven d'acord amb la fórmula de la proposta. Els republicans van manifestar el seu descontentament «amb la falta de criteri» i per no ser «equitatiu» amb la gestió d'altres aparcaments de la ciutat, com el pàrquing dels Fossos, propietat d'Adif, en el qual el govern havia decidit bonificar l'IBI.

Amb el vot favorable del PSC i els dos regidors no adscrits, el govern d'aleshores va aconseguir tirar endavant la proposta al ple de desembre. Els exregidors d'Unió van canviar el vot per considerar-ho «una mesura urgent» i el PSC ho va fer a canvi de la gratuïtat del seu ús. L'exalcalde Jordi Masquef va defensar la seva gratuïtat durant el primer any de conveni i la implantació d'un sistema de pagament (2 euros) a partir del segon any de contracte per als visitants.