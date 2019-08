Llers. Dos cultius de marihuana a la llera de la Muga

La Guàrdia Civil va descobrir, el dijous 15 d'agost, una plantació de marihuana a la llera del riu Muga, a Llers, van informar ahir fonts del cos. Es tracta de 175 plantes que es trobaven a prop d'una masia abandonada i que van ser descobertes per agents de la Secció Fiscal de la Guàrdia Civil, amb seu operativa a la Jonquera. Els fets van passar sobre les cinc de la tarda, quan els guàrdies, que sospitaven que en la masia abandonada s'hi podia estar cultivant marihuana, feien el seguiment d'un sospitós. L'home va aturar el cotxe i en va baixar per retirar el cadenat que impedia l'accés fins a la masia. Els agents s'hi van atansar i, tot seguint el camí, van accedir a una zona situada a la llera del riu Muga. Entre la densa vegetació s'hi amagaven 64 plantes de marihuana. L'operació, però, no va acabar aquí, ja que els agents, tot just uns metres més lluny d'allà, van localitzar una segona plantació de dimensions encara més grans: 111 plantes de marihuana, algunes de les quals arribaven als dos metres d'alçada. Descobertes les dues plantacions, els agents de la Secció Fiscal van citar el propietari d'aquesta finca de Llers, en qualitat d'investigat. El cas ha passat a mans del jutjat de guàrdia de Figueres, informaven ahir fonts de la Guàrdia Civil.