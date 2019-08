Persecució de pel·lícula entre un traficant i la Guàrdia Civil a la Jonquera

Persecució policial de pel·lícula en un tram de quatre quilòmetres de l'autopista AP-7, a la Jonquera, entre el cotxe en què intentava fugir un traficant de marihuana de 52 anys i de nacionalitat espanyola i un vehicle patrulla de la Guàrdia Civil. El conductor fugitiu, que anava carregat amb 29,7 quilograms de droga, en rebre l'avís d'alto per part dels agents de l'Institut Armat, que havien muntat un control rutinari, va accelerar i va prosseguir la ruta a gran velocitat en direcció a França. L'escena tenia lloc el dimecres 14 d'agost, ara fa set dies.



Maniobres brusques

En el moment que el delinqüent es va saltar el control, un cotxe de la Guàrdia Civil va arrencar al seu darrere. Va aconseguir posar-se al costat del cotxe que s'havia donat a la fuga, amb matrícula espanyola. Des de dins del vehicle estant, els agents li van fer senyals perquè aturés la marxa, però la resposta que van obtenir del traficant va consistir en maniobres brusques que tenien per objectiu fer fora de la calçada el cotxe policial. Els dos vehicles van col·lisionar, i la persecució va prosseguir. S'hi va sumar un segon cotxe patrulla de la Guàrdia Civil. Finalment, la perícia al volant dels agents va fer possible barrar el pas del fugitiu, que va acabar detingut després que la Guàrdia Civil descobrís que amagava 29,7 quilos de marihuana envasada al buit a dins del cotxe. L'home va quedar detingut, acusat d'un delicte contra la salut pública i d'un altre d'atemptat contra els agents de l'autoritat.

En aquest context, la Guàrdia Civil també va informar ahir que, l'endemà de l'espectacular persecució per l'AP-7, hi va haver més comissos de susbtàncies estupefaents. En un altre control disposat per l'Institut Armat a la Jonquera, els agents van fer aturar autocar que cobria la línia internacional Barcelona-Mainz (Alemanya). Van demanar al conductor que obrís el maleter i van observar unes maletes sospitoses. En obrir-les, els guàrdies van descobrir que amagaven 8,3 quilos de marihuana envasada. Viatjaven amb una ciutadana letona, que va quedar detinguda per un delicte contra la salut pública.

Un cop instruïdes les diligències policials, la sospitosa va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres, segons van informar fonts de la Guàrdia Civil.