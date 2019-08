La Urbana intensifica els controls de trànsit al sector oest de Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha intensificat els controls d'infraccions de trànsit i de velocitat a la zona oest de Figueres durant aquest mes d'agost. Els controls dels agents de la Guàrdia Urbana s'han centrat al barri de Sant Joan i als carrers adjacents, tot i que es preveu ampliar-los a tot el municipi durant les pròximes setmanes.

L'actuació al barri de Sant Joan compresa entre el 8 i el 15 d'agost ha finalitzat amb un total de 18 denúncies per infraccions de trànsit, 13 d'elles per obstaculitzar la circulació, dues per estacionar en espais reservats a busos urbans, dues per estacionar a la vorera i una per fer-ho a menys de cinc metres d'encreuaments.

El vicealcalde de Figueres i regidor de Seguretat, Pere Casellas, ha destacat la «necessitat» d'impulsar controls de circulació «per garantir una bona mobilitat urbana a Figueres i que els vianants i conductors no es vegin perjudicats per aquells que no compleixin amb la normativa». Els controls tenen la finalitat de millorar la mobilitat urbana i la circulació.