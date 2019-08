Actuació contra furtius d'ocells protegits als Aiguamolls

Actuació contra els caçadors furtius a l'Alt Empordà. Els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra han comissat 13 aus protegides vives i dues de mortes a la riera de Pedret i Marzà, al terme de Peralada. Quatre caçadors han estat denunciats per caça, tinença d'espècies protegides i circulació motoritzada en un lloc prohibit. També notificaran la mort de dos ocells a Fiscalia.

El dispositiu conjunt dels dos cossos d'emergències es va realitzar el 18 d'agost i neix d'una investigació que va detectar que els caçadors furtius havien col·locat menjar per atraure els ocells en un punt de Peralada. En concret, a la riera de Pedret i Marzà, terreny que pertany al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra durant l'actuació van poder comissar 13 ocells fringíl·lids amb vida i dos de morts. Van localitzar els quatre caçadors furtius que capturaven aquests animals amb xarxes prohibides i gàbies. Els han comissat les eines.

Aus per concursos de cant

Aquests tipus d'aus són utilitzades per a concursos de cant i els Agents Rurals s'han trobat amb casos com aquest, que es cacen, tot i estar prohibit. En aquest cas a més de caçar-se, durant l'operatiu també es va poder acreditar que els caçadors en feien servir per atraure altres ocells, per tant, se'ls va denunciar també per tinença i no sols per caça il·legal. A banda de les denúncies per tinença i caça, els Agents Rurals notificaran la mort de dos dels ocells a la Fiscalia, ja que els fringíl·lids són unes espècies d'aus protegides.