Detenen un taxista sense carnet que es feia passar pel seu germà, a Castelló

Els Mossos d'Esquadre van detenir el passat 19 d'agost un home de 43 anys per conduir un taxi amb el permís suspès per manca de punts. L'home, que es feia passar pel seu germà, va ser arrestat per un delicte de falsedat documental i contra la seguretat viària.

Els fets van passar cap a tres quarts de vuit del vespre del mateix 19 d'agost, durant un control de transports de viatgers que s'havia muntat a la carretera C-260. Durant l'operatiu, el conductor d'un taxi va mostrar als agents el permís de conduir i la documentació del vehicle. Els mossos van veure que l'aspecte de l'home no concordava amb la imatge de la fotografia del permís. El conductor assegurava que era ell, però finalment van esbrinar que el titular del permís era el seu germà i se'l va detenir.