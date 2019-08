La Jonquera demana a Policia Nacional i Guàrdia Civil ajuda contra els traficants

L'Ajuntament de la Jonquera ha demanat a l'Estat que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil col·labori per intentar acabar amb la presència de grups organitzats que es dediquen a la venda de droga i ocupen il·legalment vivendes. El subdelegat del Govern, Albert Bramón, s'ha compromès a traslladar les peticions i estudiar-ho.

L'alcaldessa, Sònia Martínez, es va reunir ahir per manifestar-li la problemàtica de seguretat que actualment pateixen. Segons Martínez, han parlat en concret «dels aldarulls de les darreres setmanes ocasionats per multireincidents que es dediquen a la venda de droga i que són també responsables de ocupacions il·legals de vivendes». Dos grups organitzats van protagonitzar el 8 d'agost violentes baralles des de mitja tarda i fins passada la mitjanit per diversos carrers del municipi, tal com va publicar Diari de Girona. La situació va obligar a actuar conjuntament tots els cossos policials, des de Policia Local, a Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil.

L'alcaldessa ha demanat que «el CNP dins les seves competències d'extrangeria actui contundentment en l'interior de la vila» i han mostrat la voluntat de l'Ajuntament «de treballar conjuntament amb tots els cossos de seguretat presents a la Jonquera amb la finalitat d'erradicar la venda de droga que és la principal causa d'aquesta problemàtica».

El subdelegat ha manifestat la seva predisposició «de treballar per millorar aquesta situació i s'ha compromès a tractar les nostres demandes amb el CNP i GC». Les dues parts s'han emplaçat a mantenir una altra reunió a la Jonquera el proper mes d'octubre.

L'alcaldessa també ha traslladat al conseller d'Interior la preocupació del municipi, han demanat més efectius de mossos i que s'agilitzi la construcció de la comissaria. Els sindicats també han demanat més agents.