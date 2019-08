L'Ajuntament de la Jonquera es prepara pel possible caos de trànsit aquest cap de setmana. El motiu és que el pas fronterer pugui rebre el trànsit que es desviarà per evitar l'entrada pel País Basc on se celebra la cimera del G-7, més el fluxe de vehicles de l'operació sortida d'agost.

La Policia Local controlarà els accessos per evitar col·lapses i l'Ajuntament recomana fer el mínim ús possible del vehicle. A causa de la cimera, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha recomanat que s'utilitzi com a alternativa la frontera de la Jonquera per entrar al país.

Per tant, la Jonquera preveu que a causa de la cimera, «durant els propers dies, fins dimarts 27 d'agost es preveuen retencions a la frontera i a la Jonquera». A això s'hi haurien de sumar «possibles cues provacades per controls policials i per les obres que s'estan realitzant a l'autopista francesa A-9. A més, el fluxe de vehicles pot veure's incrementat, diuen des de l'Ajuntament, per «l'alta afluència de turistes durant la temporada de vacances d'agost, molts dels quals es troben en plena operació tornada».

Per tot això, recomanen utilitzar el cotxe només en casos d'estrica necessitat i que, en cas de fer-lo servir, viatjar per vies alternatives que no siguin l'AP-7 i l'N-II.

L'alcaldessa, Sònia Martínez, ha explicat que també està previst que la Policia Local se situï estratègicament a les entrades de la població per evitar que es col·lapsi el centre urbà. Els Mossos s'ocupen de l'operatiu a l'N-II i l'AP-7.