Mor una dona de 68 anys ofegada a la platja Nova de Roses

Una dona de 68 anys va morir ahir al vespre ofegada a la platja Nova de Roses.

Va caure desplomada a l'aigua i els serveis d'emergències no la van poder remuntar.

Es tracta de la tretzena víctima mortal aquest estiu a les platges de la Costa Brava.

Els fets van ocórrer pocs minuts després de la set del vespre, la dona era a l'aigua i per causes que es desconeixen va desplomar-se.

Uns banyistes la van rescatar i tot i l'arribada del SEM i els intents per reanimar-la, aquests no van fructificar.

A lloc hi van treballar la Policia Local de Roses, els Mossos d'Esquadra, el SEM -amb ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat- i la Guàrdia Civil. Aquest últim cos policial es va fer càrrec del cadàver.

La víctima mortal és una dona de 68 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de Roses.

La platja Nova de Roses disposa de servei de socorrisme però en el moment dels fets havia finalitzat el servei de vigilància. Durant el dia d'ahir a la platja havia onejat la bandera groga per vent.

Aquesta és la cinquena persona que ha mort ofegada a les platges del municipi de Roses i la tretzena de la Costa Brava. Amb aquesta ja són 23 les persones que han mort a les platges catalanes en el que portem d'estiu.

L'últim ofegament s'havia produït dilluns a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols. Una dona de 86 anys espanyola va ser treta inconscient de l'aigua i no va poder superar l'ofegament.

Protecció Civil de la Generalitat insisteix en la importància d'extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades. Cal fer sempre cas de la bandera que el servei de socorrisme fa onejar i respectar les indicacions del servei de socorrisme per evitar situacions de risc.

També és molt important que si no ens trobem bé o notem cansament no entrem a l'aigua a refrescar-nos sinó que ho fem a la zona de dutxes. Si observem que algú es troba malament o té dificultats per sortir de l'aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme per facilitar la seva actuació ràpida.

En el bany, cal tenir present sempre les condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que ens dificulti la sortida de l'aigua i ens posi en risc.